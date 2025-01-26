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Shipper nhờ khách đo huyết áp vì quá mệt, đơn hàng Tết dồn dập

Đơn hàng ngày Tết tăng cao hơn bình thường, nam shipper (nhân viên giao hàng) ở Vĩnh Long "gục ngã", phải nhờ khách đo huyết áp giúp.
Đọc thêm : Shipper nhờ khách đo huyết áp vì quá mệt, đơn hàng Tết dồn dập