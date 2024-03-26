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Shark Thủy bị bắt về tội lừa đảo

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch Công ty Giáo dục EGroup, còn gọi là Shark Thủy) bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
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