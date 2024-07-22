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Shark Bình lên tiếng tin đồn ngoại tình, rạn nứt tình cảm với Phương Oanh

Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đã chính thức lên tiếng về những tin đồn anh ngoại tình, rạn nứt tình cảm với bà xã - diễn viên Phương Oanh.
Đọc thêm : Shark Bình lên tiếng tin đồn ngoại tình, rạn nứt tình cảm với Phương Oanh