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Shakira trình diễn giữa trận chung kết World Cup 2026

Nữ ca sĩ Colombia Shakira mang đến những bước nhảy bốc lửa cùng phong cách biểu diễn giàu năng lượng trong tiết mục "Dai Dai" tại chung kết World Cup 2026.
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