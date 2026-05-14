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Shakira, Madonna, BTS diễn trong giờ giải lao trận chung kết World Cup

Shakira, Madonna và BTS sẽ là những nghệ sĩ chính trong show giữa giờ đầu tiên tại một trận chung kết World Cup.
Đọc thêm : Shakira, Madonna, BTS sẽ biểu diễn trong giờ giải lao trận chung kết World Cup 2026