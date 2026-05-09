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Shakira gây sốt khi giới thiệu bài hát chính thức của FIFA World Cup 2026

"Từ sân vận động Maracanã, đây là Dai Dai, bài hát chính thức của FIFA World Cup 2026”, Shakira bất ngờ hé lộ ca khúc chính thức của World Cup 2026.
Đọc thêm : Shakira gây sốt khi giới thiệu bài hát chính thức của FIFA World Cup 2026