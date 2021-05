Selena Gomez sôi động trong "I want you to know"

(Dân trí) - "I want you to know" là sản phẩm âm nhạc đầu tay giữa Selena Gomez và bạn trai hiện tại DJ Zedd. Ca khúc này vừa được giới thiệu trong tháng 3/2015 và đạt hơn 22 triệu lượt người xem trên Youtube.