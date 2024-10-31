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Sẽ xử lý nghiêm đơn vị chở rác quăng giữa biển ở Phú Quốc

Công an TP Phú Quốc đã mời Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại du lịch Minh Huy Phú Quốc lên làm việc vì có liên quan đến đoạn clip chở rác rồi quăng xuống giữa biển.
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