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"Sẽ lấy lại lối đi cho gia đình cựu binh 90 tuổi trong thời gian sớm nhất"

Theo vị lãnh đạo Thành ủy Hoa Lư, bằng mọi giá, trong thời gian sớm nhất, lối đi vào nhà cựu binh Vũ Quốc Đặng sẽ được mở lại.
Đọc thêm : "Sẽ lấy lại lối đi cho gia đình cựu binh 90 tuổi trong thời gian sớm nhất"