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Sau cơn mưa lớn, cá sấu "đi dạo" trên phố giữa dòng xe cộ

Các tài xế ở Ấn Độ đã phải né tránh con cá sấu bò trên đường một cách thản nhiên sau cơn mưa lớn.
Đọc thêm : Sau cơn mưa lớn, cá sấu "đi dạo" trên phố giữa dòng xe cộ