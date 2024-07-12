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Sau 4 năm bị xe tông, nữ tiếp viên hàng không nhận bồi thường 1,2 tỷ đồng

Sau hơn 4 năm vụ án xảy ra, chị Nguyễn Thị Bích Hường đã nhận được số tiền bồi thường khoảng 1,2 tỷ đồng.
Đọc thêm : Sau 4 năm bị xe tông, nữ tiếp viên hàng không nhận bồi thường 1,2 tỷ đồng