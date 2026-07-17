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Sạt lở đất vùi lấp nhà dân ở Trung Quốc, nhiều người mắc kẹt

Một vụ sạt lở đất xảy ra tại huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc sáng 17/7 đã vùi lấp nhiều nhà dân, khiến một số người mắc kẹt dưới đống đổ nát.
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