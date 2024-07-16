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Sạt lở đất nghiêm trọng tại Cao Bằng, người dân vẫn liều mình đứng xem

Bất chấp việc đất đá từ trên đồi sạt lở nghiêm trọng xuống đoạn đường phía dưới, người dân vẫn liều lĩnh đứng xem thay vì bỏ chạy để giữ an toàn
Đọc thêm : Sạt lở đất nghiêm trọng tại Cao Bằng, người dân vẫn liều mình đứng xem