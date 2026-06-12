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Sạt lở bờ sông, bờ biển ở Cà Mau

(Dân trí) - "Phải làm sao làm được kè biển sẽ ít lở hơn, chứ không có kè lở nhanh lắm, bà con sống cũng sợ", một người dân ở Cà Mau nói.
Đọc thêm : "Bà con sống gần biển cứ nghe sạt lở là sợ!"