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Sập cầu đang thi công ở Hàn Quốc, 3 người chết

Sự cố sập cầu cao tốc tại một công trường đang thi công ở Cheonan, Hàn Quốc khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 5 người khác bị thương.
Đọc thêm : Sập cầu đang thi công ở Hàn Quốc, 3 người chết