Video
video cùng chuyên mục

Sao Real Madrid bất ngờ cưới vợ ở tuổi 18, "hợp đồng" có nhiều khoản lạ

Ngay trước trận ra quân của Real Madrid ở Champions League, tiền đạo trẻ Endrick đã thông báo lấy vợ ở tuổi 18.
Đọc thêm : Sao Real Madrid bất ngờ cưới vợ ở tuổi 18, "hợp đồng" có nhiều khoản lạ