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Sao nhập tịch Indonesia không phục, tố cáo Trung Quốc… chỉ biết câu giờ

Ngôi sao nhập tịch Indonesia, Thom Haye, không hài lòng với lối chơi của Trung Quốc. Anh cho rằng đối thủ chỉ biết câu giờ và không chơi bóng.
Đọc thêm : Sao nhập tịch Indonesia không phục, tố cáo Trung Quốc… chỉ biết câu giờ