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Sao Dortmund đội nón lá đến Hà Nội, vui vẻ chụp hình cùng người hâm mộ

2h sáng 29/11, chuyên cơ chở 123 thành viên của CLB Borussia Dortmund (BVB) đã hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội).
Đọc thêm : Sao Dortmund đội nón lá đến Hà Nội, vui vẻ chụp hình cùng người hâm mộ