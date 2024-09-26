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Sao 18 tuổi của Real Madrid gây phẫn nộ, tranh cãi về án phạt của trọng tài

Việc trọng tài không rút thẻ đỏ với Endrick sau pha lên gối vào "hạ bộ" của Santiago Mourino đã gây phẫn nộ sau trận đấu giữa Real Madrid và Alaves.
Đọc thêm : Sao 18 tuổi của Real Madrid gây phẫn nộ, tranh cãi về án phạt của trọng tài