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Sân vận động tại World Cup gặp sự cố hy hữu vì đường ống nước vỡ

Trận đấu giữa Na Uy và Iraq tại World Cup 2026 bất ngờ bị gián đoạn bởi một sự cố hy hữu khi đường ống nước trong sân vận động bị vỡ.
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