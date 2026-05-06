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Sân vận động lớn thứ 2 Việt Nam lộ diện khán đài 60.000 chỗ ngồi

Sau hơn 6 tháng thi công, khán đài 60.000 chỗ của sân vận động PVF tại Hưng Yên dần lộ diện, công trường duy trì thi công 24/24 để tăng tốc tiến độ.
Đọc thêm : Lộ diện khán đài 60.000 chỗ ngồi sân vận động lớn thứ 2 Việt Nam