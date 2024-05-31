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Săn cá mè xâm hại, cần thủ được thưởng nóng 100 USD/con

Chỉ cần bắt được những con cá mè xâm hại có đeo thẻ, cần thủ tại Mỹ sẽ nhận thưởng nóng 100 USD (khoảng 2,5 triệu đồng) một con.
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