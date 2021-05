Rút ngắn đường về cho người đàn bà mang án giết người

Bị chồng bạo hành trong một thời gian dài, trong lúc tức giận, Trương Thị Bài (SN 1960, trú tại Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn, Nghệ An) đã dùng dao giết chết chồng. Với tội danh này, Trường Thị Bài bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 4 năm tù giam. Viện trưởng Viện KSND tỉnh Nghệ An đã có đơn kháng nghị lên cấp phúc thẩm đề nghị tăng hình phạt dành cho bị cáo. Đại diện hợp pháp của bị hại cũng có đơn kháng cáo xin tăng án phạt tù cho Trương Thị Bài. Bản thân Bài không có đơn kháng cáo nhưng những đứa con đã viết đơn xin TAND tối cao xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mẹ. Nhận thấy bị cáo phạm tội trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh, đầu thú sau khi gây án, thành khẩn khai nhận nên HĐXX TAND tối cao chấp nhận đơn kháng cáo của các con bị cáo, không chấp nhận kháng nghị của Viện KSND tỉnh Nghệ An, bác đơn kháng cáo của đại diện hợp pháp của người bị hại. Chủ tọa phiên tòa quyết định sửa bản án sơ thẩm, tuyên Trương Thị Bài 3 năm tù giam về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.