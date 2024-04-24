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Rùa xanh nặng gần 100kg từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Rùa xanh nặng gần 100kg, đeo thẻ inox của Malaysia, đã đến Côn Đảo đẻ 108 trứng.
Đọc thêm : Rùa xanh nặng gần 100kg từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng