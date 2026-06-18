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Rùa khổng lồ thọ nhất thế giới bước qua tuổi 194

Được xem là động vật trên cạn sống lâu nhất thế giới, Jonathan vừa nhận danh hiệu Guinness World Records ICON, khẳng định vị thế biểu tượng sau gần hai thế kỷ tồn tại.
Đọc thêm : Rùa khổng lồ thọ nhất thế giới bước qua tuổi 194