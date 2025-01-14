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Ronaldo tuyên bố sẽ gia hạn hợp đồng với Al Nassr

Tiền đạo Cristiano Ronaldo khẳng định anh sẽ sớm gia hạn hợp đồng với Al Nassr và cùng đội bóng này gặt hái thêm nhiều danh hiệu trong tương lai.
Đọc thêm : Ronaldo tuyên bố sẽ gia hạn hợp đồng với Al Nassr