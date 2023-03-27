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Ronaldo trình làng kiểu ăn mừng mới sau cú đúp bàn thắng cho Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo đã trình làng kiểu ăn mừng mới sau khi lập cú đúp trong chiến thắng hủy diệt 6-0 của Bồ Đào Nha trước Luxembourg ở vòng loại Euro 2024.
Đọc thêm : Ronaldo trình làng kiểu ăn mừng mới sau cú đúp bàn thắng cho Bồ Đào Nha