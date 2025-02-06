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Ronaldo tiết lộ lý do Real Madrid không chúc mừng sinh nhật trong 6 năm qua

Real Madrid đã chính thức gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Cristiano Ronaldo lần đầu tiên kể từ khi ngôi sao Bồ Đào Nha rời đội bóng vào năm 2018.
Đọc thêm : Ronaldo tiết lộ lý do Real Madrid không chúc mừng sinh nhật trong 6 năm qua