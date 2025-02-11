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Ronaldo chốt xong tương lai, lương cao khiến nhiều CĐV choáng váng

C.Ronaldo đã đồng ý gia hạn hợp đồng có thời hạn 1 năm với Al Nassr. Trong đó, cầu thủ này nhận mức đãi ngộ vô cùng hậu hĩnh.
Đọc thêm : Ronaldo chốt xong tương lai, lương cao khiến nhiều CĐV choáng váng