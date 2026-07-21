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Rơi từ độ cao 12m, khách bị đa chấn thương khi khóa an toàn bất ngờ bung ra

Khi đang đu zipline ở độ cao khoảng 12m, vị khách bất ngờ rơi xuống đất do hệ thống khóa an toàn bị hỏng. Sự cố xảy ra tại khu nghỉ dưỡng ở Ấn Độ.
Đọc thêm : Ấn Độ: Rơi từ độ cao 12m, khách chấn thương khi khóa an toàn bất ngờ bung