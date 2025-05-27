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Roi mây cháy hàng trên chợ mạng, cộng đồng tranh cãi kịch liệt

Chỉ trong một thời gian ngắn các sàn thương mại điện tử ghi nhận hàng nghìn chiếc roi mây được "chốt đơn".
Đọc thêm : Roi mây cháy hàng trên chợ mạng, cộng đồng tranh cãi kịch liệt