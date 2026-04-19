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Robot hình người xua đuổi lợn rừng ra khỏi đường phố

Edward Warchocki là robot hình người thuộc sở hữu của doanh nhân công nghệ người Ba Lan Radosław Grzelaczyk.
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