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Robot hình người vô tình đá trúng em bé khi đang múa võ

Mẫu robot hình người của công ty Unitree (Trung Quốc) trong khi đang thực hiện động tác võ thuật đã vô tình đá trúng bụng một bé trai đang đứng xem.
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