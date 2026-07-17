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Robot hình người tung ra chiêu đá thấp để đánh gục đối thủ (Video: CGTN).

Cuộc đấu võ tự do giữa hai robot hình người diễn ra gay cấn đến mức một trong hai đấu thủ đã bị… rơi đầu nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu.
Đọc thêm : Hai robot hình người đấu võ: Bị đối thủ đá rơi đầu vẫn tiếp tục thi đấu