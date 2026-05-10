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Robot hình người gây chú ý đi mua sắm tại trung tâm thương mại

Nhiều người có mặt tại một trung tâm thương mại ở thành phố Kaunas (Litva) đã rất thích thú khi nhìn thấy một robot hình người đang tự mình đi mua sắm.
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