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Robot hình người đuổi đàn lợn rừng ở bãi đậu xe đạt 4 triệu lượt xem

Đoạn video ghi cảnh một robot hình người đuổi theo đàn lợn rừng ở bãi đậu xe tại Ba Lan thu hút hơn 4 triệu lượt xem cùng nhiều bình luận tương tác.
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