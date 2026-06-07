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Robot hình người của Toyota thể hiện kỹ năng ném bóng rổ ấn tượng

CUE7 có chiều cao 2,18m, nặng khoảng 74kg, di chuyển bằng bánh xe, nhưng vẫn có khả năng giữ thăng bằng ấn tượng.
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