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Robot hình người chèo thuyền rồng tại lễ hội ở Tứ Xuyên, Trung Quốc

Những robot hình người đã trở thành tâm điểm chú ý tại một sự kiện ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào ngày 19/6, khi tham gia chèo thuyền rồng cùng con người.
Đọc thêm : Robot hình người chèo thuyền rồng tại lễ hội ở Tứ Xuyên, Trung Quốc