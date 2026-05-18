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Robot Figure 03 hợp tác với nhau để dọn phòng một cách nhanh chóng

Figure 03 cũng được tích hợp các cảm biến siêu nhạy ở đầu ngón tay, giúp cầm nắm các vật mỏng manh, dễ vỡ mà không làm hỏng.
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