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Robot bị đá rơi đầu vẫn không ngừng tung đòn vào đối thủ (Video: Weibo).

Cuộc đấu võ tự do giữa hai robot hình người diễn ra gay cấn đến mức một trong hai đấu thủ đã bị… rơi đầu nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu.
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