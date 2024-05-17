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Rộ tin Quang Hải chia tay CLB Công an Hà Nội, xuất ngoại vào tháng 6

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể rời CLB Công an Hà Nội sau khi hết hạn hợp đồng. Bến đỗ mới của cầu thủ này nhiều khả năng là Nhật Bản.
Đọc thêm : Rộ tin Quang Hải chia tay CLB Công an Hà Nội, xuất ngoại vào tháng 6