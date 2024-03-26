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Rạp cưới đón tiếp 1.200 khách mời của Quang Hải có gì đặc biệt?

Sau trận đấu với đội tuyển Indonesia, cầu thủ Quang Hải sẽ trở về nhà để tổ chức đám cưới hoành tráng cùng bạn gái Chu Thanh Huyền.
Đọc thêm : Rạp cưới đón tiếp 1.200 khách mời của Quang Hải có gì đặc biệt?