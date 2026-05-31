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Rào cản lớn nhất trong quá trình phổ cập xăng E10 ở Việt Nam là gì?

Xăng E10 được kỳ vọng góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh, nhưng quá trình phổ cập vẫn đối mặt nhiều rào cản.
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