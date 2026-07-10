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Rắn hổ mang ẩn nấp trong nhà vệ sinh tại Tuyên Quang khiến gia chủ đứng tim

Một người sống tại tỉnh Tuyên Quang đã có tình huống thót tim khi phát hiện một con rắn hổ mang ẩn nấp dưới sàn khi đang sử dụng nhà vệ sinh.
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