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Rắn độc bám chặt vào mặt phẳng thẳng đứng để trườn lên cao

Đoạn video cho thấy một con rắn lục phì, còn có tên gọi Puff Adder, đang bám vào bề mặt trơn láng của bồn nước inox để trườn lên cao.
Đọc thêm : Thế giới động vật: Rắn độc bám chặt bề mặt thẳng đứng để trườn lên cao