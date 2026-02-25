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Ra mắt nhà bạn gái chàng trai "đứng hình" khi 50 người xếp hàng vỗ tay đón

Sau 10 năm yêu nhau, lần đầu ra mắt gia đình bạn gái, Biên quê Hà Tĩnh bất ngờ khi 50 người thân trong gia đình người yêu đứng chào đón.
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