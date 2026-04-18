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Quỳnh Kool tiết lộ từng có ý định bỏ nghề diễn viên

Con đường nghệ thuật của Quỳnh Kool không hề dễ dàng. Cô thừa nhận từng nghĩ đến việc bỏ nghề vì cố gắng suốt 6-7 năm nhưng chẳng được diễn vai chính.
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