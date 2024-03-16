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Quyết cưới vợ trẻ 19 tuổi, cụ ông U80 khổ sở với cái kết buồn

Cụ ông người Thái Lan kết hôn nhanh chóng với cô gái 19 tuổi nhưng không lâu sau đó hai người đã đường ai nấy đi.
Đọc thêm : Quyết cưới vợ trẻ 19 tuổi, cụ ông U80 khổ sở với cái kết buồn