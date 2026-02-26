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Quý ông đỏ mặt khi bác sĩ bắt bài lời nói dối kinh điển trong phòng khám

Sau khi bác sĩ trả kết quả, nhiều quý ông rưng rưng nước mắt, lắc đầu: “Biết thế tôi đã nghe lời vợ con, bố mẹ về nhà sớm hơn”.
Đọc thêm : Quý ông đỏ mặt khi bác sĩ bắt bài lời nói dối kinh điển trong phòng khám