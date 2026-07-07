Video
video cùng chuyên mục

Quý ông chèo thuyền tạo ra màn cổ vũ gây sốt nhất World Cup

Người đứng sau vũ điệu chèo thuyền Viking của Na Uy gây sốt tại World Cup 2026 cho biết, từ một ý tưởng nhỏ, anh bất ngờ vì màn cổ vũ đã bùng cháy thành hiện tượng.
Đọc thêm : Quý ông chèo thuyền tạo ra màn cổ vũ gây sốt nhất World Cup